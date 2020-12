Minister van Onderwijs Ben Weyts: “Op 2 januari bekijken of verstrengingen nodig zijn”

“Op zaterdag 2 januari, nog voor de heropstart, steken de Vlaamse onderwijspartners opnieuw de koppen bij elkaar om te bekijken of er verdere verstrengingen nodig zijn, dan wel of er vanaf 15 januari opnieuw meer contactonderwijs mogelijk kan worden.” Dat zegt Vlaams Onderwijsminister Ben Weyts na afloop van het Overlegcomité.

Het Overlegcomité besloot vrijdag dat de kerstvakantie voorlopig niet wordt verlengd. Een goede zaak, vindt Weyts. “Met de leerachterstand die we nu al kennen, kunnen we ons niet nog meer periodes van gesloten scholen permitteren”, zegt hij.” Er zijn geen harde wetenschappelijke bewijzen die de scholen de schuld geven voor de oplopende besmettingscijfers. Er zijn wel keiharde wetenschappelijke bewijzen over de impact van gesloten scholen.”

Hij wijst erop dat de besmettingscijfers binnen de schoolmuren relatief goed meevallen. “Laat diegenen die de veiligheidsmaatregelen wél naleven, niet het slachtoffer zijn van diegenen die ze níet naleven”, aldus de minister.

Op zaterdag 2 januari zitten de onderwijspartners samen over de heropstart na de vakantie.