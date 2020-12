Als orkest niet mag, spelen onze koninklijke kinderen zelf wel

Het traditionele kerstconcert in het koninklijk paleis ging er door het coronavirus dit jaar anders aan toe. Geen foto’s bij de kerststal, geen groot orkest en ook geen groot publiek. Ook de koninklijke familie moest het dit jaar soberder houden.

Maar er was wel een concert, met de zangeressen van Scala op veilige afstand van elkaar. Ook de koninklijke familie zelf kreeg een hoofdrol. Want op eigen vraag speelde prinses Eléonore op viool We wish you a merry Christmas en broer Emmanuel op saxofoon de klassieker Adeste fideles. Hoe dat klonk, hoor je op kerstavond op Eén.

Foto: Photo News

Foto: EPA-EFE