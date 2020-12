“Zonder de camouflage van publieksgeluid veranderen trainers en voetballers in jankende, dreinende kinderen”

Nu er al een tijdje wordt gevoetbald zonder publiek, zie en hoor ik opeens allemaal randverschijnselen die ik eerder niet opmerkte. Stilte doet iets met de beleving. In een theater is stilte bijna heilig. Als er een acteur, voor op het podium, in een moderne bewerking van King Lear heel hard staat te huilpraten over een overleden kind, dan wordt het niet op prijs gesteld als je heel hard de uitslag van Anderlecht-Club Brugge door de zaal schreeuwt.