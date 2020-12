10.000 coronadoden in woon-zorgcentra: “Nochtans hadden we lessen getrokken uit de eerste golf”

Lokeren / Eksaarde / Moerbeke-Waas -

In woon-zorgcentra is de kaap van 10.000 overlijdens overschreden. 10.270 doden om precies te zijn, en dat is 56 procent van het totaal (18.370) sinds het begin van de pandemie. “Wij zijn nochtans beter voorbereid, maar het virus grijpt sneller en agressiever om zich heen.”