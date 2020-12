DIT WAS MIJN 2020. Charles De Ketelaere: “Een foto van mij nemen, in de rij bij de bakker. Is dat niet raar?”

Elke dag vertelt een figuur uit de sportwereld in “Dit was mijn 2020” over zijn/haar jaar dat niet alleen door corona anders dan anders was. We beginnen met Charles De Ketelaere (19). Schiet Club Brugge met zijn eerste doelpunten naar de bekerfinale én ei zo na naar de achtste finales van de Champions League. Valt zozeer in de smaak van de bondscoach dat hij veertien maanden na zijn debuut als prof al zijn eerste cap als Rode Duivel krijgt.