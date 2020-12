De jonge Belgische verzetsheldin die honderden soldaten redde, maar door ons land (bijna) werd vergeten

Meer dan 300 Amerikaanse en Britse militairen hadden in de Tweede Wereldoorlog hun leven aan haar te danken. Amper 16 was Janine De Greef toen ze hen met gevaar voor eigen leven weg van het Europese vasteland smokkelde. De Belgische verzetsstrijdster – zonder wie we misschien geen Allo! Allo! hadden gehad – stierf onlangs in een Brussels woon-zorgcentrum op 95-jarige leeftijd aan corona. België leek haar vergeten, maar Britse en Amerikaanse kranten lauwerden haar met grote artikels.