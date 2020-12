Club NXT de boot in tegen Lommel dat over RWDM wipt

Club NXT gaat in 1B met één overwinning en amper zeven punten de winterstop in. Ook vanavond konden de beloften van de landskampioen te weinig afdwingen tegen Lommel dat nu 21 punten telt en voorlopig RWDM voorbij gaat en vijfde wordt

1B mag dan de vergeethoek van het profvoetbal zijn, de lange winterstop is wel een voordeel. Club NXT en Lommel werkten vrijdagavond op Daknam in Lokeren hun laatste opdracht voor de winterstop af. De competitie in 1B herneemt pas vanaf 22 januari. CEO Vincent Mannaert van Club Brugge installeerde zich in de loges en zag de blauw-zwarte jonkies gretig van start gaan. Lommel pakte het rustig aan maar de eerste keer dat de Limburgers van de City Groep in de buurt van het doel van Nick Shinton verschenen was het raak. De Ijslandse international Kolbein Thordarson kopte het voorzetje van de bedrijvige Moreno beheerst binnen. Afwerken aan 100% heet dat en na een kwartier stond de ruststand al op het bord. Er was nog een goede kans voor Lommel maar Shinton kwam goed tussen op de poging van Moreno. Na 45 minuten haastte iedereen zich naar binnen en aan de televisiekamer die het interne circuit bedient werd gevraagd om af te stemmen op Charleroi-Anderlecht. De Brugse bestuurstop zag bij een glaasje wijn dat het lang 0-0 bleef. Ondertussen had in Lommel de jaarlijkse algemene vergadering van de vzw plaats. Directeur Harm Van Veldhoven nipte in Lokeren ook liever van een wijntje maar verslikte zich net niet toen hij de ingevallen en duidelijk nog niet gerodeerde Arno Verschueren onbeheerst zag afdrukken en Moreno mikte de tweede bal voorlangs. Het leek bij momenten echt wel meer op veredeld jeugdvoetbal. Niet zo verwonderlijk als je de leeftijden van de meeste jongens even onder de loupe neemt. Bij Club NXT mocht net als vorige week op Westerlo weer de 16-jarige Lenn De Smet invallen. Een getalenteerde jongen en ogenschijnlijk een kleinere versie van Charles De Ketelaere, maar op deze leeftijd uiteraard nog niet volgroeid. Veel gebeurde er niet meer, af en toe moest Shinton een hoog balletje wegboksen maar toch kon Lommel de voorsprong nog verdubbelen. Kadiri mikte op de paal maar Zaroury was goed gevolgd en liet Shinton kansloos bij de rebound.