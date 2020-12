Coronamaatregelen niet verstrengd, wel extra controles op alles en iedereen. Maar hoe we dat gaan doen, dat weet niemand

“De kerstvakantie moet een golfbreker worden.” Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) liet er weinig twijfel over bestaan: de komende weken worden cruciaal om de stijgende coronacijfers terug te dringen en een derde golf af te wenden. Het nieuwe credo is ‘controleren’, maar niemand weet voorlopig hoe dat exact zal gebeuren.

De avondklok in Vlaanderen wordt niet vervroegd tot 22 uur, zoals in Brussel en Wallonië. De contactberoepen mogen niet opnieuw aan de slag. En met de feestdagen mogen we niet plots meer mensen zien. ...