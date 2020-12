Moukoko jongste doelpuntenmaker ooit in Bundesliga maar Dortmund verliest opnieuw

De jongste basisspeler ooit was hij al en nu is hij ook de jongste doelpuntenmaker ooit in de Bundesliga. Youssoufa Moukoko scoorde voor Borussia Dortmund de gelijkmaker op het veld van Union Berlin volstond niet voor puntgewin. De kleine Berlijnse club won de partij met 2-1.

Sinds 20 november is Youssoufa Moukoko zestien jaar oud en dus speelgerechtigd voor het seniorenelftal. Waar de ontslagen coach Lucien Favre hem de voorbije weken slechts met mondjesmaat liet invallen, dan heeft de nieuwe technische staf het wel gezien in het Duitse supertalent. Afgelopen dinsdag mocht hij voor het eerst in de basis starten, al meteen goed voor een record. En vanavond in Berlijn scoorde hij dus de gelijkmaker, waarmee hij ook de jongste doelpuntenmaker ooit in de Bundesliga wordt. En hij was ook al de jongste speler ooit in de Champions League. Maar winnen deed Dortmund dus niet waardoor een eventueel titelduel met Bayern Munchen alweer heel ver weg lijkt.