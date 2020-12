Waarom er toch geen Vlaamse avondklok om 22 uur kwam, terwijl zowel ministers en experten dat wel wilden

“Eenheid in het land is het laatste wat N-VA wil.” Binnen de federale regering reageert men verbolgen op de weigering van de Vlaamse regering om de avondklok ook bij ons te vervroegen naar 22 uur, zoals in Wallonië en Brussel al het geval is. Vooral minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) kon zijn teleurstelling niet wegstoppen.