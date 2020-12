ONZE PUNTEN. Maar eentje leek er zin in te hebben bij Anderlecht, dramatische invalbeurt leidde late tegentreffer in

Sporting Charleroi heeft vrijdagavond de zeventiende speeldag in de Jupiler Pro League geopend met een 1-0 thuiszege tegen RSC Anderlecht. Diep in de toegevoegde tijd scoorde Ali Gholizadeh op aangeven van Ryota Morioka het enige doelpunt van de wedstrijd. Het levert geen hoge ogen op in onze spelersbeoordeling van Anderlecht: