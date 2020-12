Anderlecht-doelman Wellenreuther pleit schuldig, maar is ook scherp: “We verdedigden als amateurs”

Anderlecht ging op pijnlijke wijze de boot in op het veld van Charleroi. Een nederlaag incasseren in blessuretijd is nooit prettig, de manier waarop maakte de appel nog zuurder om in te bijten.

Doelman Timo Wellenreuther ging zeker niet vrijuit bij de treffer van de Carolo’s. Houdbaar? Zeer zeker. “Ik ga in de fout”, bekende de Duitser. “Maar zo kan je in de laatste minuut niet verdedigen, als amateurs. Wat er op de rechterzijde gebeurde, zoiets kan niet. Het is een ploegfout, maar ook mijn fout.”

Wellenreuther toonde zich nochtans secuur, onder anderen op een fraai schot van Benchaib. “Dat is geen troost”, vond de Duitser. “We hadden zelf ook meer moeten creëren. Het was vandaag blijkbaar niet mogelijk. Het begin was goed, de laatste actie was dramatisch. Maar dit zal ons sterker maken. Hier moeten we uit leren.”

Hannes Delcroix: “Gelijkspel was juiste uitslag”

Ook Hannes Delcroix stond niet met de brede glimlach voor de camera’s. “Ik heb hun goal niet goed gezien”, klonk het diplomatisch. “Ik denk dat we te naïef waren. We wilden nog voetballen maar die bal moest gewoon ver weg.”

Anderlecht gaf weinig weg, vond de centrale verdediger. “We stonden in het algemeen goed in blok. Zij kregen niet veel kansen, al hadden ze op het einde wel meer balbezit. In de tweede helft hebben we zelf kansen gecreëerd. We zijn een paar keer gevaarlijk geweest. De grootste kans was voor Nmecha maar we gaan hem niets kwalijk nemen. We hadden de nul moeten houden, een gelijkspel was een juiste uitslag geweest.”

Of deze nederlaag te wijten was aan de jeugdigheid en bijkomende onervarenheid van Anderlecht? Delcroix: “Wij hebben een jonge ploeg maar toonden de voorbije weken dat we volwassen kunnen voetballen. Alleen jammer dat we het vandaag niet waren. Dit komt hard aan. We moeten nu gewoon verder en ons voorbereiden op de volgende wedstrijd.”