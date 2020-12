Voetbalmakelaars Patrick De Koster en Didier Frenay mogen geen geld opeisen bij Oostende

Voetbalmakelaars Patrick De Koster en Didier Frenay mogen op dit moment geen geld eisen/claimen bij KV Oostende. Dat besliste het BAS. KVO betwist een aantal facturen die zij als vals beschouwen en weigert die dus te betalen. De zaakwaarnemers eisten daarop 2,1 miljoen euro en lieten zelfs de clubrekeningen bevriezen. Onlangs gaf de beslagrechter alle geld vrij en nu oordeelt dus ook het BAS dat De Koster en Frenay geen geld kunnen claimen van de kustploeg tot de strafrechter een oordeel heeft geveld over de makelaars. Onder andere de transfer van Dimata – geregeld door Frenay en De Koster – wordt onderzocht. De Amerikaanse eigenaars van Oostende blijven intussen geïnteresseerd om hun voetbalnetwerk uit te breiden. Zo is Pacific Media Group ook geïnteresseerd in de Franse tweedeklasser AS Nancy.