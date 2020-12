Vincent Kompany baalt na nieuwe tegentreffer in slot en gebrek aan kwaliteit: “Wees gerust, ik weet héél goed wat er is misgelopen”

Geen negen, maar een zes op negen voor Anderlecht. Na een doelpunt in het absolute slot gaf paars-wit tegen Charleroi nog twee punten uit handen (1-0). “Wees gerust, ik weet héél goed wat er is misgelopen bij die tegengoal”, sprak Vincent Kompany na de match.

“Het was een moeilijke match voor beide ploegen”, analyseerde Kompany de wedstrijd. “Alleen aan een overwinning konden we een goed gevoel overhouden. Het spel was slordig langs beide kanten. De kwaliteit was laag. Maar uiteindelijk maken we onze enige grote kans niet af. Charleroi krijgt op het einde nog een kans van ons cadeau en zij maken die wel af. Dat was het verschil.”

Over de inzet van zijn jongens had de coach naar eigen zeggen niet te klagen. “De jongens hebben vandaag wel alles gegeven, maar de kwaliteit was te laag, van de wedstrijd in het algemeen.”

“Wellenreuther treft geen schuld”

“Wat er misliep bij de goal van Charleroi? Het is een countermogelijkheid die we volledig verkeerd uitspelen. In plaats van naar hun goal te gaan, brengen we onszelf in de problemen. En vijf seconden later scoren zij. Ik denk niet dat de fout bij Timon (Wellenreuther) ligt. Voor we bij Timon komen, zijn er nog een paar andere dingen gebeurd. Wees gerust, ik weet héél goed wat er verkeerd is gegaan in die fase, dus ik zal het ook niet laten om twee dingen te doen: tet ten eerste melden en er ten tweede voor zorgen dat dit niet meer gebeurt.”

Na de wedstrijd ging Kompany nog even in gesprek met scheidsrechter Lawrence Visser. “Ja, ik ben hem mijn mening gaan geven over een fase. Maar daar wil ik verder niet te veel woorden aan vuilmaken. Het is niet dat de scheidsrechter aan de basis ligt van onze tegengoal.”