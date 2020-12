CLUBNIEUWS. Twijfels bij Club Brugge rond Lang, De Laet weer fit bij Antwerp

Dagelijks houden de vele clubwatchers van Het Nieuwsblad de vinger aan de pols bij onze eersteklassers. Blessures, transfergeruchten of echte transfers, opstellingen of gewoon (leuke) weetjes: ontdek hier als eerste al het clubnieuws van de dag!

CLUB BRUGGE. Iedereen test negatief bij Club, twijfels rond Lang

Club Brugge kan voor de Slag om Vlaanderen opnieuw rekenen op zijn kapitein. Ruud Vormer legde vrijdag, net als Siebe Schrijvers en Ethan Horvath, een negatieve coronatest af en is zondag in principe weer inzetbaar. Het trio ging een weekje in quarantaine nadat ze vorige week vrijdag positief bleken. Vormer onderhield zijn conditie thuis en zou kunnen spelen, Schrijvers en Horvath nemen normaal gezien plaats op de bank.

Ondertussen is het afwachten hoe het is gesteld met Noa Lang. Op KV Mechelen werd de Nederlander gewisseld met stijve hamstrings, al was het toen nog niet duidelijk of hij effectief een blessure had opgelopen. Coach Philippe Clement neemt sowieso geen risico’s met zijn nieuwe smaakmaker, aangezien Lang conditioneel nog niet honderd procent is en er bijna geen tijd is om te recupereren tijdens de winterstop.

Emmanuel Dennis zou ondertussen opnieuw in het land moeten zijn nadat hij de begrafenis van zijn broer bijwoonde in Nigeria. Ook voor hem lijkt een plaats op de bank het hoogst haalbare zondag. (jve)

ANTWERP. Ritchie De Laet weer fit

Ritchie De Laet raakt speelklaar voor de trip naar de Freethiel. ­Afgelopen woensdag moest de verdediger vroeg in de tweede helft de strijd staken, nadat hij kort voor rust in de tang werd ­genomen door Zulte Waregem-speler Govea en zijn eigen ploegmaat Batubinsika. De Laet had achteraf last aan de nek en de kaak, maar kon gisteren alweer met de groep trainen. Bruny Nsimba daarentegen nog niet. De jonge aanvaller staat sinds midden oktober aan de kant met een adductorenblessure.(dige)

KRC GENK. Maehle onzeker voor duel met Kortrijk

De wedstrijd komt net te vroeg voor Cuesta, die nog hechtingen heeft in het ooglid. Er staat ook een vraag­teken achter de naam van Maehle, die zowel donderdag als vrijdag de training voortijdig verliet. Volgens coach Van den Brom ­geraakt de Deen speelklaar. ­Mogelijk wordt door de schaarste achterin omgeschakeld naar een 4-3-3. Alle testresultaten bleken negatief.

Op de laatste speeldag van de heenronde staan voor het eerst twee Genkenaars met vier keer geel op één kaart van schorsing. Onuachu en Lucumi kunnen dus best extra voorzichtig zijn tegen Kortrijk. (mg)

AA GENT. Ghelamco Arena krijgt pas volgende zomer nieuwe grasmat

Wie vorige woensdag aanwezig was in de Ghelamco Arena of de partij tegen Waasland-Beveren bekeek op tv, merkte ongetwijfeld dat de Gentse grasmat er momenteel niet bepaald schitterend bij ligt. Door het drukke programma van AA Gent gedurende de voorbije maanden raakte het terrein van de Buffalo’s flink gehavend. De Gentse ‘greenkeepers’ maken zich evenwel geen zorgen en maken zich sterk dat de grasmat in de Ghelamco Arena er na de korte winterstop opnieuw veel beter zal bijliggen. Een nieuw exemplaar komt er pas na afloop van dit seizoen. (ssg)

KV KORTRIJK. Mboyo en Dewaele wedstrijdfit

Gilles Dewaele is voldoende hersteld van de trap die hij tegen Standard te verwerken kreeg, hij wordt aan de aftrap verwacht. Mboyo kreeg deze week wat rust na de match ­tegen Standard, maar Kortrijk rekent op hem om het verschil te maken tegen zijn ex-club Genk. Trent Sainsbury is ­zoals eerder gemeld out voor de rest van het jaar. Golubovic blijft dus in de basis staan, net als Hines-Ike. Coach Yves ­Vanderhaeghe lijkt dus met dezelfde elf te starten als eerder deze week tegen ­Standard.(gco)

KV MECHELEN. Geen Defour tegen OHL

Steven Defour mist de partij tegen OH Leuven. De ex-Rode Duivel, die tegen Club Brugge nog voor rust gewisseld werd met een kuitblessure, laat dit weekend een echo nemen. Hij was nog maar net hersteld van een eerder kuitprobleem dat hem vier duels aan de kant hield. Ook Rocky Bushiri kwam gehavend uit het duel met de landskampioen. De huurling van Norwich City ging naar de kant met krampen en trainde gisteren niet mee. Vandaag moet duidelijk worden of hij in aanmerking komt voor een selectie.(dige, thst)

OH LEUVEN. Henry onzeker, Aguemon en Kehli boeken vooruitgang

Spits Thomas Henry is bij OHL hoogst onzeker voor KV Mechelen zondag. Hij trainde deze week nog geen enkele keer mee door een enkelblessure. Ook Derrick Tshimanga haalt Malinwa niet met zijn stressfractuur. Yannick Aguemon en Samy Kehli zijn evenmin inzetbaar, maar er is wel licht aan het einde van de tunnel na hun zware blessures. Ze werkten gisteren hun eerste pasvormen af en hopen om na de korte winterstop weer deel uit te maken van de wedstrijdselectie.(mah)

STVV. Zonder Asamoah, Lee en Colombatto

Asamoah is geschorst na zijn uitsluiting tegen Charleroi. Mmaee is weken out met een spierscheur. Ook Steppe staat nog aan de kant met rugproblemen. Een gele schorsing dreigt voor maar liefst zes Kanaries. Colombatto, Lee, Matsubara, Lucas en Vagiannidis vallen naast de selectie.

De Gaverbeek roept geen warme herinneringen op bij de STVV-fan. Van de laatste tien ontmoetingen in Waregem won Zulte Waregem er zes, twee keer ging STVV met de drie punten aan de haal en twee keer eindigde het duel op een gelijkspel. De Kanaries kunnen zich wel optrekken aan de balans van hun coach tegen Essevee. 34 keer nam Peter Maes het als coach van Lokeren, Genk of KV Mechelen op tegen Zulte Waregem. 13 keer won hij het pleit, tien keer speelde hij gelijk, elf keer verloor hij. (pivan/gus)

WAASLAND-BEVEREN. Leuko, Wiegel en Efford twijfelachtig voor Antwerp

Serge Leuko, Andreas Wiegel en Joe Efford zijn twijfelachtig voor de match van zondag tegen Antwerp. De blessures van Leuko (hamstrings) en Wiegel (knie) vallen op het eerste gezicht wel mee. Vandaag op de laatste training moet blijken of ze fit raken. Efford trainde de voorbije week opnieuw mee op de Freethiel. Het is afwachten hoe hij de trainingen verteerd heeft. Voor de rest worden er weinig verrassingen in de selectie verwacht.(whb)

ZULTE WAREGEM. Tomas Chory dit jaar wellicht niet meer in actie

Tomas Chory (foto) moest nog een scan ondergaan, maar zijn enkel was nog erg dik. De kans dat hij dit jaar nog speelt, is klein. Vossen wordt opnieuw zijn vervanger.

Kainourgios deed het prima op Antwerp en blijft allicht staan. De Bock is geschorst, Bianda of Srarfi zijn de mogelijke vervangers. Het valt nog af te wachten of Dompé voldoende fit geraakt om op de bank te zitten. Het is nog niet duidelijk of de match tegen Eupen op 29 of 30 december wordt gespeeld.(kv)

CERCLE BRUGGE. Nieuw digitaal supportersplatform gelanceerd

Nog op zoek naar een kerst­geschenk? Bij Cercle kan men ­terecht voor De Eeuwige 25, ­Cercle Brugge, een boekje waarin de ­25 belangrijkste voetballers van groen-zwart in woord en beeld worden gebracht. Een nieuw digitaal supporters­platform VCBS werd gelanceerd.

Gisteren werd nog getraind, ­vandaag worden de geblesseerde spelers in het stadion verwacht, de rest krijgt vrij tot maandag. De thuismatch tegen Eupen wordt op zaterdag 9 januari om 18.30 uur gespeeld.(kv)