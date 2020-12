Jubilaris Vadis Odjidja trekt met AA Gent naar Jan Breydel: “Ik speel ook daar liever mét fans”

Zondagmiddag werkt Vadis Odjidja met de Slag om Vlaanderen ook meteen zijn 250ste competitiewedstrijd in de Jupiler Pro League af. Zonder publiek, en dat zint de Gentse aanvoerder niet echt. “Voor de wedstrijdleiding ligt dat misschien anders, want de fans daar zijn natuurlijk heel hevig. Maar ik speel persoonlijk toch liever met publiek, ook op bezoek bij Club.”

De voorbije weken hebben de Buffalo’s volgens Odjidja ook de steun van hun achterban gemist. “Ik denk dat onze fans voor een positieve sfeer zouden hebben gezorgd. Al hadden ze zich wellicht ook weleens – terecht – kwaad gemaakt. Maar dan zou die mindere periode volgens mij ook minder lang geduurd hebben.”

“Ikzelf heb nu ook een iets andere rol, wat hoger op het veld. Ik kom minder aan de bal en kan minder het spel bepalen. Daar zijn nu andere jongens voor. Anderzijds kom ik nu meer in de zone van de waarheid en dan verwachten ze ook meer goals van mij. Ik had ook al enkele mogelijkheden maar jammer genoeg kon ik nog niet scoren. Zondag in Brugge? Hoe sneller hoe beter.”