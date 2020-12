In Brugge wacht de eerste echte test voor Hein Vanhaezebrouck 2.0: “Met dit Gent kan je niet verdedigend spelen”

Hein Vanhaezebrouck geeft AA Gent weer hoop. Uiteraard is Club Brugge een trapje hoger dan Standard en Waasland-Beveren, de eerste treden uit het dal voor de Buffalo’s. “Maar is voetbal is geen volleybal. Daar wint in 95 procent van de gevallen de beste ploeg. In voetbal is dat misschien maar zestig procent.” Zondag wacht de test om te zien waar AA Gent na twee weken Hein 2.0 staat.