Vakbonden trekken ten strijde tegen Ryanair

De christelijke vakbonden ACV en CSC trekken naar het arbeidsauditoraat omdat de lagekostenmaatschappij Ryanair volgens hen de wet-Renault over collectieve ontslagen niet respecteert. Dat schrijft De tijd zaterdag.

Sinds enkele maanden lopen gesprekken met de vakbonden over het sociaal plan van Ryanair om 44 piloten en 40 stewards en stewardessen te ontslaan. Concreet gaat het om de wet-Renault over collectieve ontslagen. Volgens de bonden heeft Ryanair eenzijdig beslist de eerste fase van de Renault-procedure af te sluiten. Dat kan volgens hen niet door de beugel, klinkt het aan De Tijd. Ze hebben hun advocaat geman­dateerd om de zaak voor het arbeidsauditoraat te brengen voor het niet-­respecteren van de procedure.

“Sinds de aankondiging van het sociaal plan deze zomer heeft Ryan­air het aantal ontslagen tot twee keer toe verhoogd. Het heeft geen enkele vraag beantwoord over zijn businessplan voor België”, zegt Hans Elsen (ACV Puls) aan De Tijd. “We weten enkel dat het volgende zomer zeven tot elf vliegtuigen in Charleroi wil behouden en twee in Brussel. Het verschil tussen beide is enorm.”

Ryanair kan in principe 30 dagen na het afsluiten van de eerste fase van de Renault-procedure overgaan tot ontslagen. In Wallonië werd die periode met 30 dagen verlengd, maar in Vlaanderen niet. Voor Zaventem vervalt die periode op 23 december, in Charleroi op 22 januari. Disclaimer: Belga signaleert elke dag berichten met belangrijk of opvallend nieuws uit andere media. Deze berichten krijgen het trefwoord PRESS mee. Belga kan evenwel nooit verantwoordelijk gesteld worden voor deze berichtgeving gebracht door andere media. Gelieve steeds de juiste bron te vermelden bij deze door Belga verspreide informatie.