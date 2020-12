Al 73 mensen overleden dit jaar bij woningbranden: “Groot deel daarvan door elektrische toestellen”

Het voorbije jaar zijn al 73 mensen in ons land om het leven gekomen bij woningbranden. Dat zijn er 20 meer dan vorig jaar en het hoogste aantal in 4 jaar. Dat meldt VRT Nieuws. De oorzaak is te vinden bij het toegenomen aantal woningbranden.

Van veel van die woningbranden wordt nooit duidelijk waardoor ze precies veroorzaakt zijn. “Maar we zijn er wel van overtuigd dat een groot deel van de branden veroorzaakt worden door elektrische toestellen of toestellen die aan het opladen zijn”, zegt brandpreventieadviseur Tim Renders. “Denk maar aan een elektrische fiets. Er steken in onze woningen heel veel elektrische toestellen in die overdag of ’s nachts opgeladen worden. We moeten daar veel bewuster mee omgaan.”

De meeste slachtoffers vallen ’s nachts. Het belang van rookmelders is daarom erg groot, benadrukt Renders.

Vorige week bleek uit cijfers van het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) van Binnenlandse Zaken al dat het aantal woningbranden tussen 2018 en 2019 met 31,7 procent gestegen was. Het kenniscentrum registreerde exact 4.180 woningbranden bij appartementen en 7.272 bij eengezinswoningen. In 2018 waren er dat maar respectievelijk 2.477 en 6.209.

Bij die woningbranden lieten in 2019 37 mensen ter plaatse het leven, zo blijkt uit de interventieverslagen. In 2018 waren er dat 33.