Italiaans woelwater heeft geen al te hoge pet op van “vervloekte” Romelu Lukaku: “Als je hem met serieuze spitsen vergelijkt...”

Tien keer scoorde hij al in de Serie A. Evenveel als Zlatan Ibrahimovic en Cristiano Ronaldo. Maar als het van Antonio Cassano afhangt, is Romelu Lukaku geen spits van wereldformaat.

Inter staat slechts één punt achter op stadsrivaal en leider Milan. Zondag kijken de Nerazzurri promovendus Spezia in de ogen, een uitstekende gelegenheid voor ‘Big Rom’ om zijn doelpuntenaantal nog wat op te krikken.

Ondanks zijn exploten in de Serie A is nog altijd niet iedereen grote fan van de Rode Duivel. “Stop er toch mee man”, reageerde de flamboyante Cassano (ex-Roma en Real Madrid, red.) onlangs op zijn lyrische collega Christian Vieri. “Lukaku is niet eens top vijf in de wereld. Fysiek gezien is hij een beest, maar dat is het dan ook. Lukaku heef alles, zeg jij? Elke bal die hij controleert, springt die 50 meter weg. Hij heeft twee klompen van voeten en heeft nog geen serieuze prijs gepakt in zijn carrière. Hij is fysiek gezien enorm sterk, maar als dat wegvalt dan kan hij niet langer mee.”

Deze week was het opnieuw zover met ‘Fantantionio’. “Alleen een gek zou Lukaku over Karim Benzema kiezen”, aldus de Italiaan. “Of je nu rekening houdt met leeftijd of niet. Als je moet kiezen tussen Lukaku en een of andere Scamorza (een niet altijd even populaire Italiaanse kaas, red.), dan kies je Lukaku. Maar als je hem met serieuze spitsen vergelijkt, dat kies je nooit Romelu.”

‘Vloek’

Lukaku en Cassano zullen nooit de beste vrienden worden. Intussen ging het ook in een podcast van voetbalkanaal Squawka over de Rode Duivel. Daarbij vroegen de Engelse zich af of Lukaku niet een klein beetje vervloekt is.

“Ik vind het best erg dat Romelu Lukaku vertrok (bij Manchester United, red.)”, klinkt het. “Hij gaat naar Italië en scoort veel doelpunten. Hij scoorde er ook nu in de groepsfase van de Champions League. Het is niet zijn schuld dat Inter uitgeschakeld werd, maar hij was wel betrokken bij het beslissende moment toen hij die bal van Alexis Sanchez wegkopte. En hij had net gezegd dat hij een van de vijf beste spitsen ter wereld is. Dat hij altijd scoort voor de Rode Duivels en in de Serie A en in Europa. Maar als Inter nu niet de titel pakt, dan is het opnieuw een jaar waarbij hij zo niet beschouwd zal worden. Dus ik vond het een beetje spijtig voor zijn persoonlijke queeste.”

“Ja, het was ook Lukaku die Inter de zege in de Europa League-finale kostte door dat eigen doelpunt. We hebben het al gehad over traumatische ploegen met PSG en FC Barcelona. Het lijkt wel alsof Lukaku zo vervloekt is als Antonio Conte in Europa. Want zijn carrière startte pas echt toen hij die penalty mistte voor Chelsea in de supercup. Speel gewoon niet tegen PSG, want Lukaku had eens die twee goals in Parijs met Man United. En Barcelona die comeback met 6-1. Sindsdien hebben beide clubs geen enkel geluk meer in Europa. Win niet met een mirakel tegen PSG. Het is het niet waard.”