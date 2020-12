Nederlandse scheidsrechter geeft in doodeerlijk interview zware fout toe: “Je zou zeggen, zit er een vlieg in je oog?”

In de Nederlandse tweede klasse, de Keuken Kampioen Divisie, stond vrijdag de wedstrijd tussen NAC Breda en FC Volendam op het programma. Met 3-0 gewonnen door de thuisploeg.

Het was best een opmerkelijke uitslag in de clash tussen twee subtoppers. Volendam had namelijk 62 procent balbezit en liet twintig doelpogingen noteren. Maar onder andere dankzij twee doelpunten van Sydney van Hooijdonk, de zoon van Feyenoord-legende Pierre van Hooijdonk, trok de thuisploeg uiteindelijk aan het langste eind.

Na afloop ging het echter vooral over de penalty die Volendam voor de pauze niet kreeg. Ondanks een duidelijke fout van doelman Roy Kortsmit legde scheidsrechter Jeroen Manschot de bal niet op de stip. Na afloop mocht de ref het komen uitleggen en dat resulteerde in een wel heel eerlijk interview. “Ik beoordeel het gewoon compleet verkeerd”, klonk het.

?? Manschot trekt behoorlijk het boetekleed aan na zijn optreden...



"Je zou denken: zit er een vlieg in je oog?" pic.twitter.com/VHZWGHOrjU — FOX Sports (@FOXSportsnl) December 18, 2020

Al had Volendam-trainer Wim Jonk daar helemaal geen boodschap aan. “Daar hebben wij niets aan”, zei de Nederlander, die bij de rust al te horen kreeg dat zijn team een penalty verdiende. “Dit moet je op het veld zien. Iedereen zag het, alleen hij niet. Je hoort een klap. Volgens mij kan het niet veel duidelijker. Het is ook teleurstellend voor hem, maar wij kopen er geen klote voor.”