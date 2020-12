Tien vragen aan Antwerps manager Sven Jaecques na de 0 op 9: “We willen meer passie en strijd zien dan woensdag”

Halfweg de competitie gebuisd, maar wel de beker gewonnen en door in Europa. Antwerp analyseren is dit seizoen geen sinecure. In elk geval roept de recente 0 op 9 vragen op. We maakten er tien hamvragen van. En die stelden we aan algemeen manager Sven Jaecques. “Achteraf gezien had er meer geroteerd moet worden.”