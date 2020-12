Ploegmakker van Dortmund-Belgen is nederlagen beu en reageert zich woest af voor interview

Borussia Dortmund verloor vrijdagavond de openingswedstrijd van de dertiende speeldag in de Bundesliga met 2-1 op bezoek bij Union Berlijn. Tot grote frustratie van Mats Hummels.

De Borussen kwamen in de Duitse hoofdstad net voor het uur op achterstand na een treffer van ex-Moeskroen en -AA Gent-aanvaller Taiwo Awoniyi. Drie minuten later scoorde Youssoufa Moukoko reeds de gelijkmaker en daarmee werd hij de jongste doelpuntenmaker ooit in de Bundesliga. Met zijn 16 jaar en 28 dagen op de teller doet hij beter dan de vorige recordhouder Florian Wirtz, die op 6 juni van dit jaar 17 jaar en 34 dagen jong was toen hij voor Bayer Leverkusen raak trof tegen Bayern.

?? | Youssoufa Moukoko opent z'n rekening voor Borussia Dortmund en wordt de jongste doelpuntenmaker ooit in de Bundesliga. ????#FCUBVB pic.twitter.com/VrT0c9Bjxj — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) December 18, 2020

Moukoko blijft zo voor records zorgen: vorige week werd hij al de jongste speler aller tijden in de Champions League. Dat record snoepte hij af van voormalig Anderlecht-speler Celestine Babayaro. Ook in de Bundesliga is hij de jongste speler ooit.

De vreugde was echter van korte duur want in de 78e minuut zorgde Marvin Friedrich voor de 2-1 eindstand. Bij Borussia verschenen Axel Witsel en Thomas Meunier aan de aftrap. Witsel bleef de hele wedstrijd staan en liep halverwege de tweede helft tegen een gele kaart aan. Meunier, die zijn rentree vierde na blessureleed, werd tien minuten voor affluiten naar de kant gehaald. Thorgan Hazard en sensatie Erling Haaland waren er door kwetsuren niet bij.

Frustratie

Voor Dortmund was het de eerste nederlaag onder de nieuwe coach Edin Terzic, die vorige week overnam van de ontslagen Lucien Favre en enkele dagen later tegen Werder Bremen meteen de drie punten pakte. Dortmund laat daardoor aansluiting met de top drie liggen. Met 22 punten staan ze voorlopig nog op de vierde plaats, met één punt meer dan Wolfsburg en Union Berlijn.

Verdediger Mats Hummels was dus allesbehalve tevreden. De Duitser mocht het na afloop komen uitleggen, maar moest voor het interview nog even zijn frustraties kwijt. Het sponsorbord was even slachtoffer van dienst...