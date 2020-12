Erika Vlieghe: “Pasen lijkt me realistisch als ankerpunt om iets meer te heropenen”

We moeten niet denken dat er meteen versoepelingen komen zodra alle kwetsbare groepen in de samenleving het coronavaccin toegediend hebben gekregen. Dat zegt infectiologe Erika Vlieghe in een gesprek met De tijd. “Pasen lijkt realistisch als ankerpunt om iets meer te heropenen.”

In De tijd gaat Vlieghe in debat met econoom Ive Marx en Studio 100-eigenaar Hans Bourlon over het coronavirus, en dus ook over de vaccinatiegolf die er zit aan te komen in de komende maanden. De infectiologe drukt daarin de hoop de kop in dat alles weer kan opengaan zodra de kwetsbare groepen ingeënt zijn. “Zo simpel is het niet”, zegt Vlieghe. “Als we de bewoners van woon­-zorgcentra en hulpverleners hebben gehad, zijn we tot ver voorbij maart bezig met de hele groep 65-plussers. Niet alleen de heel oude mensen liggen in het ziekenhuis, ook veertigers, vijftigers, zestigers. En dan zijn er nog jongere mensen met onderliggende aandoeningen.”

Maar we zullen ook niet moeten wachten tot de allerlaatste jongere gevaccineerd is, voegt ze toe. “Nee, het zal au fur et à mesure gaan, en steeds op basis van de cijfers. Als je mij vraagt of het in de krokusvakantie kan, dan denk ik: dat is te vroeg. Pasen lijkt realistischer als ankerpunt om iets meer te heropenen.”

