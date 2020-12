Vader van Thibaut Courtois haalt uit na Belgisch sportgala: “In België respecteren we de grootste atleten niet”

Geen Thibaut Courtois bij de genomineerden voor Sportman van het Jaar. Tot ongeloof van zijn vader Thierry.

Vijf Rode Duivels kregen stemmen voor hun prestaties in 2020: Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne, Dries Mertens, Youri Tielemans en Axel Witsel. Courtois niet, ondanks zijn verkiezing tot beste doelman in de Spaanse competitie en het winnen van La Liga.

“Thibaut zal voor altijd een bron van fierheid voor ons zijn”, aldus Thierry Courtois bij L’Avenir. “Wij zijn dan ook telkens onder de indruk van wat hij doet en laat zien. Er is altijd wel iets dat je niet verwacht. Zoals zijn save eerder deze week bij Real Madrid (de beslissende redding in de 2-1-zege tegen Bilbao, red.). Maar in België willen we nog wel eens vaak focussen op wat Thibaut soms minder goed doet. Sommige critici staan om de hoek te wachten, al moet gezegd worden dat hij niet vaak in de fout gaat. Maar zo is het nu eenmaal bij ons.”

“Ik begrijp dan ook niet dat mijn zoon niet bij de genomineerden voor Sportman van het Jaar zit terwijl hij vorig seizoen drie prijzen won”, klinkt het. “Ik denk dat we in België de grootste atleten niet respecteren”, aldus Courtois, die met zijn quotes ook de Madrileense kranten Marca en AS haalde.