Drugsdealer zwaargewond na val van dak bij ontsnappingspoging: hele internationale bende opgerold

Grimbergen / Brussel - Het gerecht heeft de voorbije week een internationale drugsbende opgerold bij verschillende huiszoekingen in Antwerpen, Brussel en Halle-Vilvoorde. De bende opereerde vooral vanuit Grimbergen en verscheepte kilo’s cocaïne richting Italië.

De bal ging enkele maanden geleden al aan het rollen toen de speurders in Strombeek-Bever, een deelgemeente van Grimbergen, enkele verdachten in het vizier kregen. Toch kende het dossier pas afgelopen week een doorbraak met verschillende huiszoekingen in de regio Halle-Vilvoorde, Brussel en Antwerpen.

“Het onderzoek richtte zich op een Albanese criminele organisatie die haar thuisbasis had in Grimbergen”, zegt Carol Vercarre van het parket Halle-Vilvoorde. “Vandaar werden internationale drugstransporten georganiseerd, voornamelijk naar Italië. Dat gebeurde onder andere door gebruik te maken van verborgen ruimtes in voertuigen.”

Val van het dak

Bij de huiszoekingen werd er ongeveer 100.000 euro cash geld gevonden en 20 kilogram cocaïne, goed voor een straatwaarde van om en bij een miljoen euro. Voorts werden er nog verschillende voertuigen in beslag genomen. Negen mannen en twee vrouwen werden gearresteerd. Eén van hen woont in Antwerpen, één iemand in Brussel en de rest in het arrondissement Halle-Vilvoorde. Zij worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter die nog moet beslissen over hun verdere aanhouding.

Tijdens de invallen raakte ook één van de verdachten zwaargewond. Hij probeerde nog te vluchten langs de daken, maar kwam daarbij ten val. Hij werd in levensgevaar overgebracht naar het hospitaal

Eerder deze week rolde het parket in Antwerpen ook een Albanese drugsbende op. Meer dan 200.000 euro, verschillende auto’s en tientallen kilo’s coke werden in beslag genomen. Het parket in Halle-Vilvoorde heeft weet van deze actie. “Er is voorlopig geen concrete link, maar de werkwijze lijkt wel wat hetzelfde te zijn, dus dat kan nog verder onderzocht worden”, klinkt het.

