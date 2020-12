Ouders moeten zoon schadevergoeding betalen omdat ze zijn “onvervangbare” pornocollectie weggegooid hebben

Opmerkelijke uitspraak in het Amerikaanse Michigan: de rechtbank heeft een 42-jarige man toestemming gegeven om een schadevergoeding te vragen aan zijn ouders voor het vernietigen van zijn pornocollectie. Die had volgens David Werking grote sentimentele en vooral financiële waarde.

De 42-jarige David Werking was in oktober 2016 ingetrokken bij zijn ouders in Grand Haven, Michigan, omdat hij aan het scheiden was van zijn vrouw. Tien maanden later, in augustus 2017, vertrok hij er weer. Hij verhuisde naar Indiana, maar nam niet al zijn spullen mee.

Bleef achter bij zijn ouders: twaalf dozen met pornografisch materiaal - meer dan 1.600 dvd’s en een hoop magazines - en twee dozen met seksspeeltjes. Allemaal samen goed voor een waarde van 20.000 euro volgens Werking. De man was dan ook misnoegd toen zijn ouders bij het huisvuil gezet hadden. Volgens hem hadden ze niet alleen een grote financiële waarde, maar waren ze ook “onvervangbaar”.

Hij stapte naar de rechtbank. Zijn argument: die spullen waren van hem, dus hadden zijn ouders zelfs in hun huis geen recht om ze weg te gooien. Hun argument: ze hadden hun zoon gevraagd om de dozen niet mee te brengen wanneer hij weer bij hen introk. De rechter gaf de zoon gelijk. Hij heeft daarmee het recht om een schadevergoeding te eisen van zijn ouders. Hoe groot die zal zijn, moet uitgemaakt worden tussen de advocaten van beide partijen.