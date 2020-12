Ook andere medisch ingrepen lijden onder tweede coronagolf: “Dokters doen amputaties die ze in 20 jaar niet gezien hebben”

De tweede coronagolf zorgt ook nu opnieuw dat andere medische ingrepen niet kunnen doorgaan en uitgesteld worden. De opeenstapeling van uitgestelde zorg zal later opgevangen moeten worden, maar heeft nu ook al zijn effecten, ziet Marc Noppen, CEO van het UZ Brussel.

“Op een aantal domeinen zie je dat vrij spectaculair”, zei CEO Noppen tijdens het coronadebat 2.0, dat georganiseerd werd door Medische Wereld, de VUB, het UZ Brussel en Kanaal Z. Daarop discussieerden experts als Steven Van Gucht, en Marc Noppen met onder meer coronacommissaris Pedro Facon en met Margot Cloet van Zorgnet-Icuro.

“Collega’s vertellen dat ze amputaties hebben moeten doen die ze al 20 jaar niet meer gezien hebben door het uitstellen van zorg en operaties”, vertelt Noppen.

Kankers

“Op vlak van oncologie hadden we op een bepaald moment nog maar de helft van het aantal nieuwe kankers. Die zie je dan pas later in hun ziekte. Sommige mensen hebben het ongeluk dat het uitstel zich opstapelt. Dat gaan we nog moeten verwerken” beseft hij.

Binnen de ziekenhuizen zorgt Covid-19 momenteel voor een verdeling waarbij er eigenlijk twee ziekenhuizen ontstaan. Daarbij staat de gewone zorg evenwel niet stil, merkt Margot Cloet van Zorgnet - Icuro op. “We zien doorheen de hele maand november dat er 2.000 patiënten op intensieve lagen voor niet-Covid-zorg. De ziekenhuizen hebben daar uitzonderlijke inspanningen gedaan. In de tweede golf mogen we het aan hen toeschrijven dat ze een heel deel onderzorg uit de eerste golf hebben opgevangen”, zegt Cloet.

Dubbel ziekenhuis

Noppen sluit daarbij aan dat het zelfs een “een van de grote bronnen van ergernis is dat we een dubbel ziekenhuis hebben”. Een Covid-19-afdeling vraagt namelijk ook extra mankracht. “De mensen die je op de Covid-19-afdeling inzet kan je niet twee keer inzetten. Dat zijn geen totaal gescheiden zaken. De kritische opvang van patiënten na zware chirurgie en operaties draait maar aan 60 tot 70 procent. Dat zorgt voor een opstapeling van mensen die zorg nodig hebben en ze niet kunnen krijgen. Dat is een tweede schade en op het einde van de rit kan die significant zijn”, aldus Noppen.

Strengere avondklok

Marc Noppen en Margot Cloet lieten in het debat verstaan dat ze ook graag in Vlaanderen een strengere avondklok hadden gezien.

”Ik had gehoopt dat er tijdelijk een aantal maatregelen zouden verstrengd worden, omdat we in de zomer hebben gezien dat die op korte termijn werken”, zegt Cloet. “De hele zorg staat enigszins met de mond vol tanden. We begrijpen niet waarom bepaalde nuances niet gelegd zijn. Er is veel accent gelegd op handhaving, maar soms kan je kleine maatregelen nemen zoals de strengere avondklok die in Brussel van kracht is.”

De CEO van het UZ Brussel sluit aan bij dat idee en gelooft zelfs dat die strengere avondklok ook op het mentale vlak een effect heeft. “Ik ben in de eerste plaats blij dat er geen versoepelingen zijn aangekondigd. Dat hebben we vorige keer meegemaakt bij stijgende cijfers”, herhaalt Noppen “We zijn wel ongerust, want de mooie daling stagneert. Het begint wat zwaar te worden. Ik had gehoopt dat de maatregelen ook een psychologisch effect hadden, zoals die avondklok in Brussel. Het psychologische effect van lege straten in Brussel heeft wel effect”, vindt hij.

Van Gucht nuanceert

Viroloog Steven Van Gucht nuanceert op zijn beurt, want hij weet niet hoe effectief die twee uur verschil in de avondklok is. Hij stelt zich de vraag waar het echte risico ligt. “Dat is wanneer de mensen elkaar thuis opzoeken. En zelfs met een avondklok gaan ze dat nog doen en beter afspreken waar ze kunnen blijven slapen. Het is belangrijk dat de maatregelen gewoon goed opgevolgd worden. We zien ook uit contactonderzoek dat het aantal contacten opnieuw is toegenomen”, stelt Van Gucht.

