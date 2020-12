Antwerpen - In het Antwerpse district Hoboken heeft de lokale politie vrijdag bij een controle van een voertuig een lading van 80 flessen lachgas in beslag genomen.

De bestuurder kon geen geldig vervoersbewijs of een vrachtbrief voorleggen en aangezien er ook nog een grote hoeveelheid ballonnen bij lag, vermoedde de politie dat de flessen bedoeld waren voor “oneigenlijk gebruik” - als roesmiddel dus. Dat is sinds dit jaar verboden in Antwerpen.