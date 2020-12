NAVO onderzoekt eigen netwerk na cyberaanval

De NAVO heeft zaterdag bekendgemaakt dat ze haar informaticasystemen aan het nagaan is na een grootschalige cyberaanval op Amerikaanse overheidsinstanties, waarvoor Washington Moskou verantwoordelijk acht.

“In dit stadium hebben we geen enkel bewijs ontdekt dat de veiligheid van een NAVO-netwerk in gevaar is gebracht”, zei een verantwoordelijke van de NAVO. “Onze experts blijven de situatie evalueren om mogelijke risico’s voor onze netwerken te identificeren en te verkleinen”, voegde hij eraan toe.

De hackers sloegen toe via software van het Amerikaanse SolarWinds, die ook door de Amerikaanse overheid wordt gebruikt. Ook de NAVO gebruikt software van dit bedrijf. Volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo zit Rusland achter de grote cyberaanval.

Microsoft verwittigde al meer dan veertig klanten die de kwetsbare netwerksoftware van SolarWinds gebruiken. De getroffen klanten bevinden zich vooral in de Verenigde Staten, maar ook in België.