Dappere Ferre bedankt zijn ouders tijdens Warmste Week: “Ondanks papa zijn ziekte, zijn hij en mama er altijd geweest”

De vader van Ferre lijdt aan hersenkanker. “Maar zelfs toen hij ziek werd, hebben mama en papa altijd goed voor mij gezorgd”, klinkt het bij de jongen. In het gezelschap van Studio Brussel-presentatoren Joris Brys en Michèle Cuvelier bedankt Ferre zijn ouders tijdens De Warmste Week met het nummer Here comes the river van Patrick Watson. Maar naast die ‘Beats of love’ heeft hij ook nog een andere liefdevolle verrassing in petto.