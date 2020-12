OPROEP. Wat vond u van de communicatie van de regering over de coronamaatregelen?

Wat vond u van de communicatie van de regering na afloop van het Overlegcomité vrijdagavond? Hoe gemotiveerd bent u nog om de opgelegde maatregelen tijdens de kerstvakantie te volgen?

De UGent is voor de ‘motivatiebarometer’ op zoek naar mensen die hun mening kwijt willen over de overheidscommunicatie over de coronamaatregelen. Met de ‘Hoe stel jij het in uw kot?’-studie probeerde de vakgroep Ontwikkelingspsychologie van de universiteit tijdens de eerste lockdown de motivatie bij de Vlaamse bevolking om die maatregelen na te leven op te volgen.

“Dankzij de hulp van tienduizenden deelnemers van 18 tot 82 jaar informeerden we de overheid rechtstreeks over het psychologisch welzijn van de bevolking”, aldus de wetenschappers. “Hoewel we vandaag niet meer ‘in ons kot’ hoeven te blijven, moeten we onze levensstijl nog steeds aanpassen. We zijn enorm benieuwd naar hoe jij deze periode beleeft en of je nog gemotiveerd bent om de maatregelen te volgen. We wensen je daarom graag uit te nodigen voor deze vragenlijst waarin we opnieuw aandacht geven aan jouw welzijn en motivatie in deze bijzondere periode.”