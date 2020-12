Duitsland haalt voor het eerst ISIS-vrouwen en -kinderen terug uit Syrië

De Duitse regering heeft voor het eerst verschillende leden van Islamitische Staat met Duits staatsburgerschap teruggebracht uit Noord-Syrië. Dat blijkt uit informatie van Duitse media.

Die meldden zaterdag dat bij de Duitsers die werden teruggebracht uit de Koerdische kampen, drie vrouwen en hun kinderen, evenals verschillende weeskinderen zijn. De Duitse omroep SWR zei dat in totaal 15 Duitsers met vermoedelijke banden met de Islamitische Staat zijn overgedragen aan een Duitse delegatie in Noord-Syrië, als onderdeel van een operatie die al maanden aan de gang is.

De krant Bild meldde dat het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken een vliegtuig charterde voor de terugkeer van de burgers.

De autoriteiten gaven zaterdag geen commentaar op de kwestie en antwoordden ook niet op de vraag of de operatie de eerste in zijn soort was. In november haalde de regering een vrouw die eerder door IS-gebied had gereisd terug naar Duitsland. In de jaren daarvoor bood de regering alleen steun bij het terughalen van kinderen uit kampen in Syrië.