Katholiek onderwijs blijft eindtermen afkeuren, stapt mogelijk naar Grondwettelijk Hof

Katholiek Onderwijs Vlaanderen blijft zich verzetten tegen de nieuwe eindtermen voor de tweede en derde graad van het onderwijs, die de Vlaamse regering zaterdag heeft goedgekeurd. Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) heeft geen rekening gehouden met de bezwaren die de Raad van State had, zegt directeur-generaal Lieven Boeve.

“Er zijn een paar cosmetische aanpassingen gebeurd, maar die veranderen fundamenteel niets aan de problematiek”, zegt Boeve. De Katholieke onderwijskoepel vindt dat de nieuwe eindtermen te uitgebreid en gedetailleerd zijn. “De leraar wordt gereduceerd tot uitvoerder van een lijstje af te vinken eindtermen, er is geen vrijheid voor scholen en leerkrachten om eigen accenten te leggen en de onderwijskwaliteit zal dalen omdat er niets meer grondig aan bod zal kunnen komen in de les.”

Katholiek Onderwijs Vlaanderen dreigde al met het Grondwettelijk Hof, maar kan die stap volgens Boeve pas zetten na de definitieve goedkeuring in het Vlaams Parlement. “Als wat nu voorligt onverkort door het parlement gaat, dan wordt de optie van het Grondwettelijk Hof heel reëel”, zegt hij.

“Het feit dat de minister een praktijkcommissie met leerkrachten opricht om de haalbaarheid te toetsen, toont toch aan dat hij zelf aan die haalbaarheid twijfelt”, aldus nog de directeur-generaal. “We hebben voorstellen gestuurd om de eindtermen grondig te versoberen. Daar is telkens niet op ingegaan.”

GO! wel tevreden

Het onderwijsnet van de Vlaamse Gemeenschap GO! is wel tevreden over de nieuwe eindtermen. Volgens afgevaardigd bestuurder Raymonda Verdyck zijn aanpassingen doorgevoerd waarmee de regering tegemoet komt aan het advies van de Raad van State, terwijl het ambitieniveau hoog blijft.

“Het is alle hens aan denk om samen met onze scholen de implementatie van die eindtermen door te voeren zodat we op 1 september klaarstaan”, zegt Verdyck. “We zullen de leerplannen en voorbeeldlessentabellen finaliseren en alles op alles zetten om onze scholen de komende maanden begeleiden in dit veranderingstraject.”