Emotionele Pedro Elias bedankt echtgenote “voor al het geduld dat ze heeft met mij en mijn verdriet” voor ziek zoontje

Pedro Elias heeft zijn echtgenote Evelien in de bloemetjes gezet: met een verzoeknummertje op Studio Brussel wilde hij de aandacht vestigen op het geduld dat zij heeft met hem, nu hun zoontje Rover vecht tegen kanker.

“Ik zou een zekere Evelien Broekaert willen bedanken”, klonk het telefonisch op Studio Brussel. “Omdat ze zoveel geduld heeft met mij, en met mijn verdriet voor Rover, onze zoon die kanker heeft. Ik wil haar in de bloemetjes zetten omdat ik denk dat het vermoeiend moet zijn om samen te leven met mij, en al mijn angsten en verdriet daarrond. Zij is de rots in de branding van ons gezinnetje. En dat mag ook eens worden gezegd: ik sta altijd in de kijker, maar eigenlijk is zij voor mij de held, samen met Rover en Bonnie en Matteo. Hoe het nu gaat met Rover? Heel goed. En met ons ook, we moeten gewoon volhouden. Net als alle mensen die momenteel aan het vechten zijn tegen iets, of voor iemand.”

“Met welk nummer ik haar wil bedanken? Met een belachelijk slechte plaat, maar één van haar lievelingsnummers, waarop ze volledig los kan gaan: Anita Meyer met ‘Why Tell Me Why’.”