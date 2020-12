Laurent Blanc blijft in de buurt van oliedollars en tekent na ontslag bij PSG voor Al Rayyan

De Fransman Laurent Blanc is de nieuwe coach van het Qatarese Al Rayyan, de werkgever van de Ivoriaanse aanvaller Yohan Boli (ex-STVV), zo maakte de club zaterdag bekend.

Voor de intussen 55-jarige Blanc is het zijn eerste trainersopdracht sinds zijn ontslag bij Paris Saint-Germain, intussen meer dan vier jaar geleden. Daar was hij drie seizoenen aan de slag geweest en incasseerde hij bij zijn vertrek een ontslagpremie van liefst 22 miljoen euro. Meer dan genoeg dus om enkele jaren te rentenieren.

Bij Al Rayyan, momenteel pas op de zesde plaats in de Qatarese competitie, ondertekende hij een contract voor anderhalf jaar. “Het avontuur spreekt me aan, de omstandigheden zijn interessant en ik wil zien of we de club naar de hogere regionen in het klassement kunnen loodsen”, sprak Blanc tijdens zijn voorstelling. In Qatar neemt hij over van de Uruguayaan Diego Aguirre, die in negen duels slechts dertien punten wist te sprokkelen.