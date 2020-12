Straatzanger Peter (61) plots overleden: “De straten van Gent zullen zijn stem missen”

Gent -

Gentenaar Peter Debaveye is op 61-jarige leeftijd overleden. De straatzanger was een erg geliefd figuur in Gent. Met een cd-speler en een heerlijk repertorium Franse chansons schuimde hij jarenlang de terrassen en markten van de stad af. Zijn kleurrijke karakter laat een indruk na op duizenden mensen, maar er ging ook een man met zorgen achter schuil. “Mensen zoals Peter geven het leven kleur.”