Waarom Boris Johnson nu toch maatregelen moet nemen die hij zelf eerder “onmenselijk” noemde: “Met een bezwaard hart, maar er is geen alternatief”

Boris Johnson wilde er eerst niet van weten. Een lockdown tijdens Kerstmis? “Ronduit onmenselijk”, vond de Britse premier. Maar nu moet hij toch terugkomen op zijn eigen woorden. 16 miljoen mensen, of een derde van de totale bevolking in Engeland, moeten weer in volledige lockdown. Een gevolg van een nieuwe variant van het coronavirus die de ronde doet in ons land, schuift BoJo de schuld (toch een beetje) van zich af. Al heeft professor Marc Van Ranst zijn twijfels bij die uitleg.