Belg ontdekt oplossing voor ruimteblindheid die NASA zocht en werkt nu met hen samen: “Dit is een kinderdroom die in vervulling gaat”

Het is al jaren een van de grootste mysteries in de ruimtevaart: astronauten die na hun terugkeer op aarde klagen over oogproblemen. Hoe langer daarboven, hoe erger de symptomen. Oostduinkerkenaar Peter Wostyn kon de oorzaak van het probleem ontrafelen en maakt nu deel uit van het NASA-team dat naar een oplossing zoekt.