Door de plannen rond de Josaphatsite in Schaarbeek dreigt een cruciale schakel in het ecosysteem van de hoofdstad te verdwijnen. 11.000 mensen ondertekenden een petitie tegen het idee van de Brusselse regering om er een nieuwe wijk te bouwen.

Met groene laarzen aan en zijn verrekijker in de aanslag ploetert Benoît De Boeck door de modderpoelen, die op elke regenachtige dag de Josaphatsite in Schaarbeek overspoelen. Het is midden december, ...