Cristiano Ronaldo wordt weer even ‘C Air 7’ in zege van Juventus en geeft Lionel Messi serieus het nakijken dit jaar

Juventus heeft zaterdagavond op de dertiende speeldag in de Serie A met ruime 0-4 cijfers gewonnen op bezoek bij Parma.

Het was Cristiano Ronaldo die de zege van de bezoekers uit Turijn veiligstelde, met twee treffers: eentje halverwege de eerste helft en zijn tweede van de avond in het begin van de tweede helft. Met twaalf treffers is CR7 alleen topschutter in Italië. Romelu Lukaku en de geblesseerde Ibrahimovic hebben beiden tien keer gescoord.

Voordien had toptalent Dejan Kusulevski de score geopend voor de Oude Dame, Alvaro Morata legde in het slot de 0-4 eindstand vast in het Ennio Tardinistadion. Maxime Busi mocht op het uur invallen bij de thuisploeg.

Een dit seizoen nog steeds ongeslagen Juventus staat met 27 punten uit 13 wedstrijden op de derde plaats in de Serie A, op gelijke hoogte met het Inter van Lukaku en op één punt van leider AC Milan. Beide teams uit Milaan hebben wel een wedstrijd minder gespeeld.

Ronaldo scoorde dit jaar al 33 keer in de competitie. Dat is één keer meer dan Robert Lewandowski (Bayern). Lionel Messi zit aan 18 doelpunten in 2020, Romelu Lukaku aan 21. Met zijn totaal zit Ronaldo nu in de top drie ooit in de Serie A. Enkel Felice Borel (41 in 1933) en Gunnar Nordahl (36 in 1950) deden ooit beter in Italië.