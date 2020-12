Gemiddeld aantal overlijdens door coronavirus stijgt weer in ons land

Tussen 9 en 16 december zijn dagelijks gemiddeld 94,7 mensen overleden aan het coronavirus. Dat is een voor het eerst weer een lichte stijging van 2,2 procent tegenover de voorgaande zevendaagse periode, zo blijkt zondag uit voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.

Terwijl het gemiddelde aantal corona-overlijdens de afgelopen dagen nog daalde, toont het cijfer zondag een lichte stijging. In totaal zijn inmiddels 18.545 mensen in ons land overleden aan Covid-19. Daarnaast zijn in diezelfde periode gemiddeld ook 2.535,3 mensen dagelijks besmet geraakt met het virus, een stijging van 15 procent.

In de voorbije zeven dagen zijn elke dag ook nog eens gemiddeld 186,4 mensen opgenomen in het ziekenhuis (+4 procent). Er liggen nu 2.527 mensen in het ziekenhuis met de ziekte (-3 procent), waarvan 539 op intensieve zorgen (-1 procent).