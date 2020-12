Gewapend met cijfers en modellen gidsen bio-ingenieur Marius Gilbert en biostatisticus Niel Hens ons land al vanaf het begin door de corona-epidemie. Welke lessen trekken zij uit de twee lockdowns? Welke fouten mogen we niet meer maken? En hoe vermijden we een derde golf?

Les 1: Het is ons gelukt

Twee keer rolde een coronagolf over ons land, met veel besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens. Maar België is er ook twee keer in geslaagd om de epidemie te bedwingen, ...