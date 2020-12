Mutatie van coronavirus baart zorgen: Nederland voert vliegverbod in, ook in ons land gevallen vastgesteld

Tot 70 procent besmettelijker is de nieuwe variant van het coronavirus die het Verenigd Koninkrijk in zijn ban houdt. Nederland sluit meteen het luchtruim voor vliegtuigen die uit het VK komen, de Britse premier Boris Johnson voert er een strenge lockdown door in en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) kijkt met argusogen toe. Ook in ons land doken al vier gevallen op.