Romelu Lukaku bezorgt Gianluigi Buffon nog steeds nachtmerries: “Ik was niet dezelfde die avond”

Gianluigi Buffon hield zaterdag nog maar eens zijn netten droog voor Juventus, in de 0-4-zege tegen zijn ex-club Parma. Maar in de aanloop naar die wedstrijd deed de 42-jarige Italiaanse doelman een opmerkelijke onthulling.

Buffon kwam in 2001 naar Turijn en was lange tijd de duurste doelman ter wereld. Pas zeventien jaar later nam hij voor even afscheid van de Oude Dame. ‘Gigi’ trok naar PSG, met het doel om eindelijk eens de Champions League te winnen. Maar dat gebeurde niet omdat de Parijzenaars in de 1/16de finales verrassend uitgeschakeld werden door Manchester United.

Romelu Lukaku scoorde toen twee keer in Parijs, waar de Red Devils met 1-3 wonnen. Buffon zag er destijds niet goed uit bij het tweede doelpunt van ‘Big Rom’ en dat is blijven hangen.

“Ik denk daar nog drie tot vier keer per week aan”, aldus de Italiaanse legende bij L’Equipe. “Ik verwijt mezelf nog steeds die ongelooflijke misser. Een fout die ik, door mijn ervaring, nooit had mogen maken. Mentaal gezien was ik die avond niet dezelfde Gigi. Mijn concentratie en aanpak was niet juist. Ik had niet de kracht en energie om te zien dat we die partij te licht oppakten.”

En fout die Buffon nu niet meer maakt. “Ik wilde toen misschien niet de klagende oude man zijn die iedereen met de vinger wees. Ik was er zeker van dat we toen de finale zouden halen. Maar dit zou me niet voorvallen in een shirt van Juventus.”