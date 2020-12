Pelé feliciteert Messi na evenaring doelpuntrecord: “Ik bewonder je enorm”

De Braziliaanse voetballegende Pelé (80) heeft Lionel Messi proficiat gewenst nadat de Argentijnse ster van FC Barcelona zaterdag tegen Valencia zijn 643e doelpunt maakte voor de Catalaanse club. De 33-jarige Messi evenaarde zo Pelé als beste clubtopschutter ooit.

LEES OOK. Lionel Messi evenaart onhaalbaar gewaand record van Pelé met bizar kopbaldoelpunt

“Wanneer je hart overloopt van liefde, dan is het moeilijk om van pad te veranderen. Net zoals jij weet ik wat het is om elke dag met liefde hetzelfde shirt te dragen”, schreef Pelé op Instagram. “Net zoals jij weet ik dat er niets beter is dan de plek waar we ons thuis voelen. Proficiat met je historisch record, Lionel. Maar bovenal proficiat met je prachtige carrière bij Barcelona. Verhalen zoals die van ons, over zo’n lange liefde voor dezelfde club, worden jammer genoeg steeds zeldzamer in het voetbal. Ik bewonder je enorm.”

Pelé trof tussen 1956 en 1974 643 keer raak voor zijn club Santos. Messi, die in 2004 zijn eerste match speelde voor FC Barcelona, maakte evenveel doelpunten in 748 wedstrijden voor Barça, goed voor een gemiddelde van één doelpunt per 1,16 wedstrijden. Pelé had voor zijn record 757 wedstrijden nodig.