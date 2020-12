Hondje overlijdt na wandeling aan Galgenweel: “Dit is het leed dat u veroorzaakt”

Antwerpen - Een Facebookpost van Caroline S. uit Linkeroever maakt heel wat los. Op de video die ze deelde, is haar zoon Louis te zien, die treurt bij hun dode hondje Romy in het dierencrematorium van Boom. Het hondje overleed nadat hij op een wandeling aan het Galgenweel iets had opgegeten. “Dit is het leed dat u veroorzaakt.”

Het altijd speelse hondje was ziek geworden na een wandeling aan het Galgenweel. Daar had hij iets opgegeten, wellicht een stuk rubber waar vlees rond gewikkeld was. Romy werd nog geopereerd, maar kon niet meer gered worden.

“Waarom zou iemand dat moedwillig doen?”, vraagt Caroline zich af. Romy nam een centrale plaats in in het gezin uit Linkeroever. Ze hadden de aankoop van de hond goed gepland. Want hoewel beide ouders een fulltime job hebben en er met drie kinderen in huis werk genoeg is, werd hond Romy een verrijking in hun leven. “Een hond leert kinderen om zich emotioneel te hechten, verantwoordelijk te zijn en te weten dat niet alleen materiële dingen gelukkig maken.” Maar nu rest er dus enkel verdriet om de overleden hond.

Dierenarts Frank Janssens uit Burcht bevestigt het vermoeden dat er bij de dood van Romy wellicht kwaad opzet is gemoeid. “We horen ook veel verhalen van mensen die iets verdachts zagen liggen, of wiens hond erg ziek werd nadat ze iets hadden opgegeten. Maar het is vaak moeilijk om dat met 100% zekerheid te zeggen. Tegen dat wij een bloedafname doen, is mogelijk gif al niet meer op te sporen. Bovendien bestaan er veel verschillende soorten gif. Het is voor dierenartsen dus vaak moeilijk dat heel concreet vast te stellen. Maar dit geval was anders, Romy was geen hond die zomaar van alles op at.”

Ook Caroline en haar gezin kennen de verhalen, zo zou op Linkeroever al gif gestrooid zijn in de buurt van Aldi, vonden mensen sponzen met vlees rond, of vergiftigd vlees. Caroline begrijpt het niet: “Wie doet dat? Hondenhaters denken niet aan de kinderen, die dikke vrienden zijn met de hond. Romy was echt deel van ons gezin, hij hielp de voorbije weken goed om examenstress af te laten bij de kinderen. Nu gaapt een enorme leegte.”

“Ook voor onze vaste hondenoppas Myriam, die op Romy paste als wij niet thuis waren. We moeten dit nu even laten helen, maar dan kijken we uit naar een andere hond, ook een cocker spaniël. En dan maar hopen dat we geen hondenhaters meer tegen komen, beter nog, dat die beseffen dat ze niet alleen een hond doden, maar ook mensen en kinderen ongelukkig maken.”

WoWi