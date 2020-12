Drama in Siberië: grootouders wurgen kleinzoon en gooien hem in brandende kachel omdat hij niet stopt met huilen

De grootouders van een jongen van 2 jaar zijn in het zuidwesten van Siberië opgepakt voor moord. Ze zouden tijdens het babysitten op hun kleinzoon gek geworden zijn van zijn gehuil en hem vervolgens gewurgd hebben. Ze gooiden het kind daarna in de kachel en het lichaam daarna buiten in de sneeuw.

Zodat Dmitry (25) en Maria Shcherbakovy (20) een avondje uit konden, hadden ze hun 2-jarige zoontje Dima op 9 december een avond bij de grootouders langs moeders kant gelaten. Wat ze zagen toen ze ’s avonds hun zoontje gingen oppikken, tart alle verbeelding. In het huis vonden ze wel de kledij van hun zoon, maar de jongen zelf niet. De grootouders, 52 en 48 jaar oud, waren zichtbaar dronken.

“Na een zoektocht vonden de ouders het lichaam van hun zoon wat verder dan het huis, buiten in de sneeuw”, klinkt het bij de politie van Kemerovo, in het zuidwesten van Siberië. De jongen was gewurgd en vervolgens in een brandende kachel gegooid. Volgens de politie hebben de grootouders dat gedaan omdat ze onder invloed waren en gek geworden waren van het gehuil van de jongen. Daarna gooiden ze zijn lichaampje buiten in de sneeuw, bij een temperatuur van -20 graden.

De politie deed de vaststellingen en heeft de twee grootouders opgepakt op verdenking van moord. Ze werden intussen ook aangehouden. “Forensisch onderzoek moet de exacte oorzaak van het overlijden nog duidelijk maken”, aldus de politie.