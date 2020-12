Hoe gevaarlijk is het gemuteerde coronavirus? Werkt vaccin ertegen? En wat gebeurt er met besmette personen?

Door de uitbraak van een nieuwe variant van het coronavirus is een groot deel van Engeland in een strengere lockdown gegaan. Ook in andere landen, waaronder België, werden al gevallen van die nieuwe variant vastgesteld. Ons land sluit daarom vanaf middernacht 24 uur de grenzen voor reizigers uit het Verenigd Koninkrijk. Hoe gevaarlijk is die nieuwe variant? En zal het vaccin ertegen werken?