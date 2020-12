Daders spoorloos na home invasion in Diksmuide: bewoonster opgesloten in kelder

Diksmuide - Zaterdagnamiddag heeft in Diksmuide een home invasion plaatsgevonden in de Oostkerkestraat. Daarbij hebben twee mannen juwelen gestolen en de bewoonster van 78 jaar opgesloten in de kelder. Beide mannen zijn na de home invasion gevlucht met een auto. Van hen ontbreekt voorlopig elk spoor. Zo meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge.

De twee mannen drongen de woning van de 78-jarige vrouw binnen via een schuifdeur achteraan de woning. De bewoonster lag op dat moment te rusten in de slaapkamer. Beide mannen namen haar vast en namen haar ring, horloge en ketting af. Daarna werd de bewoonster opgesloten in de kelder. Het duo vluchtte daarop weg met een wagen. Een buurman zag de twee uit het huis komen en schoot daarop de vrouw te hulp. Beide mannen zijn sindsdien spoorloos en hun identiteit is onbekend. Het parket opende een onderzoek.